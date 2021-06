CIVM: Roberto Malvasio pronto per la “Trento – Bondone”

Ronco Scrivia. Archiviata con soddisfazione la partecipazione al Trofeo Vallecamonica – la cronoscalata Malegno – Ossimo – Borno valida per il CIVM (Campionato Italiano Velocità Montagna), Roberto Malvasio guarda con ottimismo al prossimo impegno, la 70^ edizione della “Trento – Bondone”, anch’essa prova della serie “tricolore”, in programma da venerdì a domenica. Il pilota di Ronco Scrivia sarà della partita al volante della Seat Leon in configurazione TCR, la vettura di 2 litri di cilindrata ed oltre 350 cv di potenza con cui ha scelto di correre in questa stagione che, come di consueto, gli sarà messa a disposizione dalla DP Racing de L’Aquila.

