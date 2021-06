Crollo ponte Morandi, Pirondini e Giordano (M5S): “Comune di Genova deve costituirsi parte civile”

Genova. In una nota diffusa relativa al crollo del ponte Morandi, il capogruppo comunale del M5S Luca Pirondini e il consigliere comunale Stefano Giordano affermano che “Bucci continua ad arrampicarsi sugli specchi e, quel che è peggio, a contraddirsi: come M5S, abbiamo da tempo depositato una mozione per impegnare il sindaco e la Giunta a costituirsi parte civile nel procedimento penale istruito in relazione al crollo del Ponte Morandi, avanzando la richiesta risarcitoria per i danni subiti in conseguenza del tragico evento. Con rammarico, constatiamo che anche a questo giro, e cioè per il Consiglio comunale di domani, la nostra mozione non è stata calendarizzata”.

... » Leggi tutto