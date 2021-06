Ex Ilva, Orlando: “Avevo chiesto a Mittal di soprassedere sulla cassa, ora valuteremo la congruità”

Genova. “L’ho fatto e la cosa non ha avuto particolare successo e non mi sembrava utile intervenire pubblicamente per non aumentare la tensione”. Così il ministro del lavoro Andrea Orlando, a margine del vertice in prefettura, ha risposto a chi gli ha chiesto perché non è intervento sulla richiesta ad Arcelor Mittal di sospendere la cassa integrazione in attesa quantomeno dell’incontro di oggi.

