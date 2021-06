Vaccino, Pfizer diventa “free” a Savona: tutti al Palacrociere senza prenotazione

Savona. Vaccino Pfizer libero per tutti, senza prenotazione. Succederà da domattina alle 9 al Palacrociere di Savona. Un esperimento pilota per analizzare la richiesta da parte dei liguri: se sarà positiva, dal prossimo fine settimana in Liguria verranno varati per la prima volta degli open day per il vaccino Pfizer o Moderna. E per chi si presenterà all’hub senza prenotazione per ricevere la prima dose, il richiamo sarà anticipato a 21 giorni anziché 42.

... » Leggi tutto