Vaccino, sabato e domenica “open day” Pfizer a Genova: tutti alla Fiera senza prenotazione

Genova. Dal prossimo fine settimana per la prima volta la Liguria vara un open day per il vaccino Pfizer o Moderna: si va all’hub senza prenotazione e si riceve la prima dose con il richiamo anticipato a 21 giorni anziché 42. Ad annunciare la novità questa sera il presidente della Liguria Giovanni Toti: “È una misura straordinaria per incentivare le categorie che aspettano ancora alla finestra il loro momento, non perché non ci sono spazi a disposizione ma per altre ragioni”, ha commentato.

