A Tursi le mozioni per intitolare una via ai sindaci Pertusio e Cerofolini, peccato che ci avesse già pensato qualcun altro

Genova. Chissà, magari dall’aldilà Fulvio Cerofolini e Vittorio Pertusio, sindaci di Genova tra gli anni Cinquanta e Settanta, si staranno facendo una risata insieme osservando da lontano l’ultima seduta del consiglio comunale, quella in cui sono state approvate due mozioni per intitolare loro una strada o una via della città. Ma la prima mozione, presentata dal centrosinistra, e la seconda, dal centrodestra, in realtà avrebbero potuto non essere neppure pensate. Superflue. Nel caso di Cerofolini perché gli uffici si sono già messi in moto da tempo per intitolargli una parte della passeggiata a mare di Pegli. Nel caso di Pertusio perché una via a lui dedicata, a Genova, esiste già. Dal 2006.

