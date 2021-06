Imperia. Anche Asl1 aderisce all’open day con Pfizer organizzato da Regione Liguria. Nel fine settimana del 3 e 4 luglio dalle 8 alle 18, i cittadini residenti in provincia di Imperia non ancora vaccinati e non ancora prenotati, potranno ricevere la prima dose di vaccino.

... » Leggi tutto