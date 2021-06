Liguria. Da giovedì 1° luglio i turisti liguri che trascorreranno almeno 14 giorni di vacanze in Piemonte – e viceversa – potranno prenotare la seconda dose del vaccino anti-Covid nella regione in cui soggiorneranno. L’accordo, primo in Italia e già annunciato negli scorsi giorni, è stato presentato oggi dal presidente ligure Giovanni Toti e dal piemontese Alberto Cirio.

... » Leggi tutto