Diciottenne senza patente fugge dalla polizia in sella a scooter rubato: fermato a Camporosso

Ventimiglia. Lo hanno visto transitare a forte velocità in sella a uno scooter e bruciare il rosso in pieno centro a Vallecrosia e hanno iniziato inseguirlo, riuscendo a fermarlo in via Braie a Camporosso: gli agenti del commissariato di Ventimiglia, la scorsa notte hanno denunciato un 18enne residente a Ventimiglia che viaggiava su uno scooter rubato, senza patente, incurante della segnaletica stradale.

