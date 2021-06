Il Consiglio Regionale chiede la riapertura degli Uffici postali di Genova chiusi lo scorso anno

Genova. Porre in essere iniziative finalizzate alla riapertura degli Uffici postali di Genova chiusi lo scorso anno in esito al piano di riorganizzazione di Poste Italiane, in particolare quelli collocati in aree collinari; farsi parte attiva presso il Comune di Genova affinché valuti la possibilità di impugnare, nelle forme meglio viste, la sentenza del TAR Liguria che lo scorso febbraio ha respinto il ricorso straordinario dello stesso Comune al Presidente della Repubblica contro la soppressione degli Uffici. E’ quanto chiede al presidente Toti e alla Giunta il consiglio regionale, che sull’argomento ha approvato quest’oggi all’unanimità un ordine del giorno sottoscritto da tutti i capigruppo.

