Laigueglia, ordinanza del sindaco: vietato fumare sulle spiagge

Laigueglia. Dal 1 Luglio al 30 settembre su tutte le spiagge di Laigueglia sarà vietato fumare. Lo stabilisce un’ordinanza emessa dal sindaco del borgo marinaro Roberto Sasso Del Verme. La misura riguarda anche i lidi affidati in gestione dal Comune e le aree all’aperto di pertinenza delle strutture a servizio della balneazione, ricadenti nel territorio comunale. La stessa ordinanza stabilisce il divieto di gettare i rifiuti prodotti dal fumo in spiaggia e in acqua.

