M5s, Beppe Grillo silura Conte: “Non ha visione politica, ora votiamo su Rousseau”

Roma. Giuseppe Conte? “Non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né capacità di innovazione”. E la sua proposta per riformare il Movimento 5 Stelle? “Non possiamo lasciare che un movimento nato per diffondere la democrazia diretta e partecipata si trasformi in un partito unipersonale governato da uno statuto seicentesco”.

Così, con la consueta formula del post sul blog, il fondatore del M5s Beppe Grillo liquida l’ex premier Giuseppe Conte e il suo progetto per garantire un futuro al movimento. Uno strappo che molti considerano definitivo e che potrebbe sancire un punto di svolta epocale nella (breve) storia dei pentastellati.

