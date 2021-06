Alassio. Stanotte la radiomobile di Alassio, impegnata nel servizio di controllo del territorio, ha tratto in arresto un giovane marocchino di 30 anni, che, alla vista dei carabinieri, mentre camminava nella pubblica via, ha iniziato a correre per darsi alla fuga ed evitare così di essere fermato dai militari.

