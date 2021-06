Tagli alla mensa, vigili del fuoco in sciopero: presidio davanti alla Prefettura di Genova

Genova. «Il diritto alla mensa non si tocca, il lavoro dei vigili del fuoco non può essere oggetto di tagli che producono rischi per la salute dei lavoratori e del soccorso tecnico urgente. La scellerata trasformazione di diritto alla mensa nei luoghi di lavoro al di sotto dei 15 dipendenti, si trasforma in un ticket o nel pasto veicolato. Oltre al danno la beffa in quanto i lavoratori che hanno optato per il ticket sono costretti ad anticipare per oltre 2 mesi le economie per un pasto che l’amministrazione ha il dovere di garantire» – fa sapere l’Usb dei vigili del fuoco di Genova.

