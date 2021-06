Ventimiglia. Forse in preda ai fumi dell’alcol, ha preso a schiaffi la fidanzata davanti al bar Cordon Bleu, all’angolo tra via Ruffini e via Roma. Quello che è successo in serata a Ventimiglia, è solo l’ultimo episodio di violenza contro le donne in una città che solo lo scorso 13 giugno ha pianto una giovane vittima: Sharon Micheletti, 29 anni, uccisa dall’ex fidanzato.

