All’ospedale Gaslini un tunnel “sottomarino” porterà i bambini dall’ospedale al mare

Liguria. Un tunnel quasi “segreto” che porta verso il mare, con le pareti dipinte come fosse un acquario, e poi la “Gaslini Beach” la spiaggia attrezzata in dotazione all’ospedale pediatrico genovese. Il tunnel decorato dall’artista Silvio Irilli si chiama Sottomarino Gaslini, è stato inaugurato con una vera e propria festa pensata per i piccoli degenti, accompagnata dalla musica e dalle interviste di Radio fra le Note di Don Roberto Fiscer.

... » Leggi tutto