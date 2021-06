Aurelia bis, Volpi: «Depositato emendamento per includere tratto sanremese nello schema di decreto Cdm»

Sanremo. «Nello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l‘individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali sottoposti a commissariamento, non è stata contemplata la nomina commissariale per il completamento dell’Aurelia bis di variante all’abitato di Sanremo, i cui lavori, ultimati al 70% e oltre, non sono ancora terminati a circa 40 anni dal loro avvio», dichiara la deputata sanremese de L’Alternativa C’è Leda Volpi.

