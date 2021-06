Cremagliera di Granarolo, estate di passione: lavori sulla linea prolungati sino a fine agosto

Genova. La cremagliera Principe-Granarolo sarà interrotta nella tratta tra il capolinea inferiore e via Bari sino alla fine di agosto, e non solo fino a luglio come aveva annunciato Amt. Una doccia fredda per gli abitanti – ma sarebbe meglio dire rovente, visto il periodo estivo – da anni costretti a una lunga serie di disagi che sembravano essere prossimi alla fine con l’arrivo nel 2019 della seconda vettura completamente rinnovata, ma ancora ferma ai box in attesa del via libera dell’Ustif.

