Forza Italia si separa da Liguria Popolare, Baggioli: «Si apre un nuovo capitolo»

Sanremo. «Anche Forza Italia in provincia di Imperia esulta e condivide pienamente la scelta del capo gruppo in Regione Claudio Muzio e del coordinatore regionale Carlo Bagnasco. In più occasioni avevo ribadito ai referenti regionali e nazionali del nostro partito come il nostro elettorato storico non intendesse assolutamente accorparsi in un’unica forza politica in Consiglio comunale a Sanremo, in Provincia ed in Regione» – dice Simone Baggioli commentando la separazione di Forza Italia da Liguria Popolare.

