Vaccino, corsa contro il tempo per sostituire l’hub della Fiera: dai privati arrivano 3 offerte

Genova. Si valutano tre offerte da parte di privati, ma anche una “soluzione ponte” per sostituire l’hub vaccinale della Fiera che entro Ferragosto – ma probabilmente anche due settimane prima – dovrà chiudere i battenti per lasciare posto all’allestimento del Salone Nautico. Al momento non sono ancora emerse alternative e la Asl 3 è a caccia di un centro in cui proseguire le inoculazioni durante l’estate, anche se i ritmi sono calati nelle ultime settimane.

