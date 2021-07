Consumi, Coldiretti Liguria: «Con +8% di pesce straniero serve data di pesca per garantire massima tracciabilità»

Genova. «Con il balzo delle importazioni di pesce straniero in Italia che fanno registrare un +8% in quantità nei primi tre mersi del 2021, è SOS per la flotta tricolore, che negli ultimi 35 anni ha visto ridursi il numero di imbarcazioni, con impatto devastante su economia e occupazione». E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti Impresapesca in occasione di Slow Fish a Genova dedicato ad un settore cardine del Made in Italy messo in difficoltà a causa dall’emergenza Covid, e dalle chiusure della ristorazione, canale attraverso il quale viene venduta più della metà del pescato.

... » Leggi tutto