Genova. L’eurodeputata e capo delegazione del M5S a Bruxelles Tiziana Beghin ha depositato un’interrogazione per chiedere alla Commissione europea se la Diga Perfigli, il tanto discusso progetto per la messa in sicurezza del tratto finale del fiume Entella a Lavagna, sia compatibile con la direttive europee.

... » Leggi tutto