Imperia, Fratelli Carli apre un nuovo emporio ad Alba

Imperia. Inaugurerà sabato 3 luglio un nuovo emporio della catena retail di Fratelli Carli, per la gioia di tutti i buongustai e gli appassionati dei sapori liguri e mediterranei. Per la storica azienda olearia, che dal 1911 vende direttamente al consumatore e consegna a domicilio i propri prodotti in Italia e all’estero, si tratta del 18° punto vendita in Italia, il quinto in Piemonte dopo quello storico di Torino, che è stato seguito poi da quelli di Cuneo, di Alessandria e più recentemente di Novara.

