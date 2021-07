La promessa del presidente Toti ai sindaci del Ponente: “L’ospedale di Bordighera sarà potenziato”

Ventimiglia. L’ospedale Saint Charles di Bordighera, presidio considerato essenziale per il territorio del Ponente ligure, non solo sarà mantenuto attivo, ma verrà anche potenziato. A dirlo, in una lunga riunione che ha visto partecipare diciotto sindaci e i vertici sanitari provinciali, è il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, giunto in serata a Ventimiglia insieme al suo vice, Alessandro Piana, e agli assessori regionali Marco Scajola e Gianni Berrino.

