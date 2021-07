Pro Recco, dopo Cannella ecco un difensore: Zeno Bertoli è un nuovo giocatore dei biancocelesti

Zeno Bertoli è un nuovo giocatore della Pro Recco. Difensore con il vizio del gol, nato a Napoli il 22 Dicembre 1988, arriva dal Posillipo, squadra in cui ha militato nell’ultima stagione e in cui è cresciuto prima di trasferirsi per cinque anni a Brescia. Con la calottina del Settebello ha collezionato 66 presenze e un argento agli Europei di Zagabria nel 2010. In bacheca ha due Len Euro Cup.

