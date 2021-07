Altarese, quattro colpi per mister Molinaro: tesserati Salani, Ormenisan, Carpita e Franceri

Quattro colpi per l’Altarese di dell’allenatore Molinaro. La società giallorossa ha comunicato di aver inserito in organico Pietro Salani, difensore lo scorso anno in Promozione con il Celle Ligure, l’attaccante Daniel Ormenisan, ex Santa Cecilia e Priamar, Matteo Franceri, centrocampista offensivo proveniente dalla Veloce, e Alberto Carpita, giocatore polivalente che viene dall’Albissola.

... » Leggi tutto