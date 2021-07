Calcio femminile, stagione 2021-2022: tre gironi in serie C

Genova. La stagione 2021-2022 di calcio femminile comincia da un’importante novità nel format della serie C che passa ufficialmente a tre gironi (da almeno sedici squadre ciascuno) rispetto ai quattro del campionato precedente. Se per la promozione rimane tutto invariato, con le vincenti di diritto in serie B, con questa riforma cambia parzialmente il meccanismo di retrocessione: giù direttamente in Eccellenza le squadre in ultima e penultima posizione, a queste si aggiungeranno le due perdenti dei play-out tra le formazioni dall’11° al 14° posto. Lo annuncia la Lnd.

... » Leggi tutto