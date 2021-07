Dal Fondo strategico 700mila euro per il secondo lotto della pista ciclabile tra San Lorenzo al mare e Imperia

Imperia. Via libera da parte del Comitato del Fondo strategico regionale allo stanziamento di ulteriori 700mila euro per il completamento della pista ciclabile tra San Lorenzo al mare e il confine con il Comune di Imperia, garantendo quindi il collegamento da un lato con il tratto in fase di realizzazione nel capoluogo e dall’altro con la ciclopedonale di Area24 tra San Lorenzo al Mare e Ospedaletti.

... » Leggi tutto