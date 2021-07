Soddisfazione. È questo il sentimento tangibile in casa Amatori Nuoto Savona, società in grande crescita che ancora una volta ha dimostrato i propri progressi riuscendo a collezionare dei risultati davvero degni di nota. Questo è successo in occasione delle gare per Esordienti B disputatesi sabato 26 giugno ad Albenga.

... » Leggi tutto