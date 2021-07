Futura riqualificazione del Porto Vecchio a Sanremo, da sotto via Bixio spunta un pavimento di fine ‘600

Sanremo. Una parte della pavimentazione di un palazzo di fine ‘600 è venuta alla luce durante le verifiche archeologiche in atto in via Nino Bixio. Gli scavi, posizionati di fronte all’edificio della scuola Mater Misericordiae, servono a determinare quali reperti si trovano dove verrà realizzato il tunnel stradale che, nei progetti, dovrebbe collegare corso Mombello con il sottopasso della Croce Rossa.

