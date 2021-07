Inaugurato il porto di Cala del Forte a Ventimiglia, Ioculano: «Soddisfatto per il risultato frutto di duro lavoro»

Ventimiglia. «Oggi è un giorno importante per Ventimiglia, e non posso che ammettere che vi scrivo dall’inaugurazione del Porto di Cala del Forte con una certa commozione. Già dai primi giorni da sindaco, nel 2014, mi era chiaro che uno degli obiettivi da portare assolutamente a compimento era evitare che il porto restasse un’opera incompiuta nel cuore della nostra città. E così con molto lavoro e molta determinazione, insieme al mio vice sindaco Silvia Sciandra e tutta la mia amministrazione (Vera Nesci, Gabriele Campagna, Franco Faraldi, Gino Bedini, Pio Guido Felici, Mimmo De Leo, Diego Ferrari, Alessandro Ghirri, Franco Paganelli, Vincenzo Vitetta, Giusy Palumbo, Federica Leuzzi, Mauro Lazzaretti, Eugenia Pastor e Patrizia Acquista), abbiamo trasformato quel cantiere fermo da anni in una possibilità di sviluppo. È così che, tra pratiche e varianti, abbiamo posto le condizioni affinché si considerasse Cala del Forte un luogo appetibile dove approdare» – commenta il consigliere regionale ed ex sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano.

