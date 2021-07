L’Ad di Ecosavona Flavio Raimondo eletto vice presidente nazionale di Confindustria Cisambiente

Savona. Flavio Raimondo, attuale amministratore delegato di EcoSavona e presidente del Consorzio per la Depurazione Savonese, è stato eletto vice presidente nazionale di Confindustria Cisambiente, associazione che conta oltre 600 aziende del settore ambiente in tutta Italia, costituita nel 2016 per tutelare gli interessi delle Imprese che operano nei settori della gestione dei rifiuti urbani e speciali e dell’energia proveniente dal rifiuto.

