Lucinasco, vietati i picnic nel parco di Santo Stefano

Lucinasco. Il Comune vieta i picnic nel parco giardino di Santo Stefano dove è presente il laghetto omonimo. «E’ un provvedimento dovuto – afferma il sindaco Domenico Abbo – in quanto l’area presenta già delle criticità a seguito di una precedente ordinanza che vieta l’accesso allo specchio acqueo a causa di tracce di salmonella rinvenuta per la presenza di pesci e tartarughe non autoctone. Siamo in attesa di autorizzazione per effettuare i dovuti lavori di pulitura e sanificazione del luogo».

