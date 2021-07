“Salviamo i mari dalla plastica, serve intervento urgente”: l’appello di Slow Fish al governo italiano

Genova. «Da domani, 3 luglio 2021, i mari che lambiscono le coste europee saranno più protetti dall’inquinamento di 10 prodotti in plastica monouso, le spiagge saranno più pulite e i prodotti ittici che portiamo sulle nostre tavole più sani e sicuri». È questa la notizia che avremmo voluto lanciare oggi, dopo dieci edizioni di Slow Fish – la manifestazione in corso aGenova fino a domenica 4, organizzata da Slow Food e Regione Liguria – che dal 2004 sensibilizza il pubblico sulle problematiche degli ecosistemi acquatici e accende i riflettori sulle iniziative virtuose delle comunità della piccola pesca artigianale che si adoperano per risolverle.

... » Leggi tutto