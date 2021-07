Sanremo, prima sera di movida a distanza. Da piazza Bresca si passa solo con la mascherina

Sanremo. E’ stata firmata ieri e diventerà operativa già questa sera, l’ordinanza del sindaco Alberto Biancheri che mira a proteggere la movida da possibili spropositati assembramenti. A partire dalle 18 e per tutti i weekend (venerdì compreso) di luglio, diviene doveroso rispettare la distanza di un metro, prevista dalla normativa. Inoltre, il primo cittadino ha introdotto l’obbligo di portare con sé la mascherina. Senza in piazza Bresca, piazza Sardi e via Gaudio inferiore non si può passare.

... » Leggi tutto