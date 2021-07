Spettacoli, incontri letterari, mostre d’arte, sport: un giovevole fine settimana di eventi in provincia

Il 3 luglio 1938 in Inghilterra una locomotiva a vapore Mallard raggiunse i 203 km/h: fu record del mondo di velocità. Anche la locomotiva dell’estate 2021 viaggia più spedita che mai e con il suo incessante ritmo ci conduce sui sicuri binari del divertimento e del relax: tutti gli eventi della ferrovia di questo primo fine settimana di luglio sono ciascuno una fornita stazione in cui non possiamo rinunciare a fermarci per soddisfare appieno la nostra voglia di stare all’aria aperta.

