Ventimiglia. E’ stato recuperato intorno all’una della scorsa notte dai vigili del fuoco il migrante precipitato al valico di frontiera di Ponte San Luigi a Ventimiglia. L’uomo, caduto in un dirupo intorno alle 19, è rimasto per diverse ore appeso ad un albero, prima che i soccorritori riuscissero a trovarlo e portarlo in salvo.

... » Leggi tutto