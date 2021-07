Berrino: “A Roma festa con dj set per la nazionale, perché le discoteche sono chiuse?”

Genova. “La festa di ieri sera a Roma dopo la vittoria della nazionale ha fatto sì che, come giusto che sia e come si è sempre fatto, si sia potuto ballare in piazza con tanto di dj set. A questo punto mi chiedo: perché tutto ciò è consentito alle istituzioni ed è vietato ai privati? Perché le discoteche sono chiuse ormai da un anno mentre in piazza si può ballare? Qual è la verità sulla loro pericolosità?”.

