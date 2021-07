Borgio Verezzi. “Tanta, troppa e’ la voglia di ripartire, di stare di nuovo insieme su e giù dal palcoscenico. E mai come in questi giorni ce ne stiamo accorgendo: moltissime infatti le iscrizioni ai corsi estivi di teatro, attivati nel rispetto delle norme del protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19”.

... » Leggi tutto