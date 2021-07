Cannabis terapeutica, InFioreScienza: “Carenza di preparati nelle strutture liguri, si aggravano i disagi dei pazienti”

Liguria. “Si aggravano i disagi sofferti dai pazienti liguri a causa della carenza di preparati con cannabis terapeutica nelle strutture sanitarie. Occorre un confronto immediato con il ministero della salute”. Lo afferma Valentina Zuppardo, presidente dell’associazione InFioreScienza per la cannabis terapeutica che in questi giorni torna a sollecitare le Asl e le strutture ospedaliere su un problema sofferto da moltissimi malati in cura su tutto il territorio regionale.

