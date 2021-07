Pallacanestro Amatori Savona, questa sera A2 nel mirino nell’andata contro il Puianello Basket Team

Vado Ligure. L’attesa sta per finire. Questa sera alle ore 21:00 nella cornice del Pallone di Vado Ligure andrà in scena la sfida di andata valevole per lo spareggio che mette in palio un posto nella Serie A2 della prossima stagione. Ad affrontarsi nella vuota (a causa della normative anti-Covid) location di Vado saranno Pallacanestro Amatori Savona e Puianello Basket Team, squadra dotata di ottima tecnica e speranzosa di sgambettare in casa le volenterose ragazze allenate da coach Roberto Damigliano.

... » Leggi tutto