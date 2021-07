Polfer, 56mile persone controllate in Liguria: 23 arresti e 262 denunce

Liguria. Nel primo semestre del 2021 la polizia ferroviaria della Liguria ha intensificato i controlli in tutte le stazioni della Regione e sui convogli ferroviari. Pur registrandosi un calo dei flussi dei viaggiatori su tutta la rete ligure a causa della pandemia le persone controllate in tutto il periodo sono state circa 56mila, a fronte di 6.152 pattuglie messe in campo. Tra queste, circa il 30% è risultato gravato da precedenti di polizia.

