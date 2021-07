Saldi estivi, il tempo nuvoloso incoraggia i consumi: boom di acquisti per le vacanze

Genova. “La giornata nuvolosa ha aiutato, invogliando molti a fare due passi in città anziché andare al mare, e così anche noi abbiamo avuto un discreto movimento”. Così Francesca Recine, presidente di Fismo Confesercenti Genova, commenta il via dei saldi estivi, tornati a inizio luglio dopo il rinvio di circa un mese deciso, lo scorso anno, per consentire al settore di ripartire dopo il primo lockdown.

... » Leggi tutto