Pietra Ligure. Non si ferma la polemica sulla viabilità a Pietra Ligure, con riferimento al senso unico sul lungomare. Dopo la petizione lanciata dalla minoranza per un ritorno al doppio senso, la risposta del sindaco Luigi De Vincenzi e la controreplica del consigliere di opposizione Nicola Seppone, il primo cittadino pietrese non ci sta e ribatte ancora.

... » Leggi tutto