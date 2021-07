Riccione. Una vittoria netta, l’ennesimo titolo nazionale juniores per Edoardo Parasi, bravo a conservare il primato dello short chiudendo la gara con 126.22 (82.89, 44.33) per 187.34 superando Alex Chimetto, secondo con 131.71 (73.68, 40.03) per 169.72 davanti ad Alex Bonera, terzo con 91.90 (56.45, 36.45) per 150.32.

