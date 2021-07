Autostrade, pedaggio gratis da lunedì sulla A10 per i cantieri: ecco le tratte coinvolte

Autostrade. A partire dalle 00.00 del 5 luglio, l’esenzione totale del pedaggio, già attiva sui tratti autostradali maggiormente interessati dal programma di cantierizzazione in atto sulla rete ligure, sarà estesa in A10 fino alla stazione di Albisola. La misura è stata disposta, come condiviso con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in relazione all’avanzamento del programma dei lavori in corso, principalmente sulle gallerie.

