Bordighera, uomo colto da malore in strada rianimato da agente polizia locale e passanti

Bordighera. Si è accasciato sul marciapiede, all’improvviso, ma è stato rianimato grazie all’intervento di un agente della polizia locale, aiutato da un passante. E’ successo stamani, intorno alle 9,10, in via Vittorio Emanuele II, all’altezza di corso Italia.

Un uomo di 78 anni, colto da un attacco cardiorespiratorio mentre si trovava sul marciapiede è stato soccorso da un vigile che ha praticato il massaggio cardiaco. Salvato, in extremis, anche se le sue condizioni restano gravi, anche grazie alla presenza di un defibrillatore (Dae) nella vicina stazione.

