Emergenza covid, in Liguria erogate 13.000 card “bonus taxi”. Stanziati oltre 3,4 milioni di euro

Genova. Sono 13.066 le card consegnate ai liguri beneficiari del Bonus taxi, una misura messa in campo da Regione Liguria nel 2020 in piena emergenza sanitaria, con uno stanziamento di 3,4 milioni di euro, e rivolta a over75, persone disabili o affette da malattie rare e donne in gravidanza, per andare incontro alle esigenze dei cittadini delle fasce più fragili della popolazione più esposte ai rischi di contagio da Covid-19. Si è infatti concluso il periodo per la consegna delle card da parte di Banca Carige agli aventi diritto: del valore di 250 euro ciascuna, le card prepagate rimarranno valide fino al 31 dicembre prossimo.

