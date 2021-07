Meteo, cielo coperto da nubi: instabilità in progressivo esaurimento in serata

Liguria. Non sarà una giornata di totale sole quella di oggi. Al mattino a prevalere sanno nubi basse più o meno compatte sul settore centro-occidentale, ma senza conseguenze. Cieli velati o poco nuvolosi altrove. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno da ovest verso est e contestuale è previsto il transito di un fronte temporalesco che porterà fenomeni principalmente nelle aree interne centro-occidentali. Instabilità in progressivo esaurimento in serata.

