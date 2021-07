Villa Zirio restaurata con un project sull’efficientamento energetico, fotovoltaico al mercato dei fiori

Sanremo. Messa in sicurezza e riqualificazione di Villa Zirio, spunta un project del valore di oltre 2 milioni di euro per far partire i lavori. Si è tenuto negli scorsi giorni un incontro tra il sindaco Alberto Biancheri e il presidente del tribunale di Imperia Eduardo Bracco, nel quale il primo cittadino ha illustrato il progetto di finanza presentato da una grossa azienda torinese, specializzata in energie rinnovabili ed efficientamento energetico, che permetterà al Comune di sistemare l’antica residenza storica per renderla, successivamente, sede degli uffici del giudice di pace, attualmente ospitati nei locali di proprietà del Casinò in via Bixio.

